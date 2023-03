TEMATICE est un programme dédié à la recherche sur le numérique en éducation : comprendre et étudier les limites et avantages de l'intégration des TIC dans l'enseignement, de la petite école à l'université en passant par collèges et lyçées.

Les implications de ce cadre d'étude sont larges : lutte contre la fracture numérique, comprendre les digital natives, usages des réseaux sociaux à l'école, formation aux logiciels pédagogiques... le programme de recherches en éducation au numérique TEMATICE à un vaste champ d'études et demande aujourd'hui un peu d'aide pour soutenir ses investigations.

Car l'usage critique des outils numériques à l'école est aussi une priorité pour tous ! Car d'eux découleront les projets et innovations de demain.

Merci à toutes et à tous.