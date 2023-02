La peinture sur porcelaine de Armand

Armand va feter ses 15 ans et depuis quelques années il s'est pris de passion pour la peinture sur porcelaine. Il commence à réaliser de très jolies supports décorés en s'entrainant sur des tuiles. Plus tard il veut faire de la peinture sur porcelaine son métier. Le problème est que la porcelaine est chère à se procurer et qu'en plus il lui faut faire une formation diplomante des beaux arts loin de chez lui pour exercer dans cet univers de peinture à titre professionnel (il habite dans la Haute-Vallée de l'Aude, loin de toute école).

Si vous pouvez nous aider à lui acheter son premier lot de porcelaine, ce serait fantastique. Et il aurait à cœur de réussir dans ce projet d'avenir.

Merci à tous et toutes !